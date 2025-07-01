GONCAGÜL KONAŞ

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı İvedikköy Mahallesi’nde yaşanan su sızıntısı, başkentte derinleşen su krizinin çarpıcı bir örneğine dönüşmüş durumda. ASKİ’nin arıtma tesisinin hemen yanındaki genişleme alanında yer alan binaların bodrum katlarında, yüksek basınçla kaçan temiz içme suyu birikiyor. Mahalle sakinleri, bu suyu kullanamadan hidrofor sistemleriyle doğrudan kanalizasyona basmak zorunda kaldıklarını söylüyor. İki yıldır devam eden bu sorun, yalnızca ciddi miktarda su israfına değil, aynı zamanda bina temellerinde yapısal hasara ve vatandaşlara maddi kayıplara neden oluyor. ASKİ’ye yapılan tüm başvurulara rağmen herhangi bir kalıcı çözüm üretilmemesi ise tepki çekiyor.

“İKİ YILDIR SÜREN SESSİZLİK”

Mahalle sakinleri, bu sorunun 2023 yılından bu yana devam ettiğini ve ASKİ’ye defalarca bildirimde bulunmalarına rağmen herhangi bir kalıcı çözüm üretilmediğini belirtiyor. Kaçak suyun kaynağı olarak ASKİ’nin arıtma tesisine işaret ediliyor. Her 15 dakikada bir yaklaşık 3 dakika süren bu yüksek basınçlı akış, teknik hesaplamalara göre günde 271.000 litre yani 271 ton suyun boşa gitmesine neden oluyor.

Bir bina yöneticisi durumu açıklarken, “Bu suyu kullanamıyoruz, içemiyoruz. Temelimize zarar veriyor. Başka çaremiz yok; hidroforla kanalizasyona basıyoruz. Bu israf değilse nedir?” ifadelerini kullanarak durumun vahametine dikkat çekti.

“ZARAR ARTIK MALİ KAYBA DÖNÜŞTÜ”

Bir başka bina sahibi ise yaşanan sorunun artık maddi zarara dönüştüğünü belirtti. Hidrofor sisteminin arızalanması nedeniyle, binanın -1. katındaki su deposunun tamamen dolduğunu ve tüm katı su bastığını vurgulayarak, “Hidrofor arızalanınca suyu tahliye edemedik. Depo taştı, -1. katı komple su bastı. Elektrik panoları, asansör motoru, tüm altyapı zarar gördü. ASKİ’ye bildirdik ama hâlâ çözüm yok.” ifadelerini kullandı. Bu olayın, yalnızca su israfı değil, aynı zamanda vatandaşın cebinden çıkan doğrudan zararlara da dönüşmüş durumda.

“BARAJLARDA SU YOK, KAÇAKTA DURAK YOK”

ASKİ’nin 25 Haziran 2025 tarihli verilerine göre Ankara’daki toplam baraj doluluk oranı yalnızca %25,5, aktif kullanılabilir su oranı ise %15,4 seviyesinde. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ankara’nın yalnızca 180 günlük su rezervine sahip olduğunu belirtmişti. Üstelik barajlara gelen su miktarı da geçen yıla göre %60’a yakın azalmış durumda.

YETKİLİLER NEREDE?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda “Kuraklık Acil Eylem Planı” kapsamında su tasarrufu hedeflerini açıklarken, her ay 500 bin metreküp su tasarrufu hedeflendiğini duyurmuştu. Ancak İvedikköy’de yalnızca bir mahallede günde 270 ton suyun kanalizasyona karışması, bu hedeflerin sahada karşılık bulmadığını gösteriyor.

“BU BİR TEKNİK ARIZA DEĞİL, KAMUSAL İHMALDİR”

Uzmanlara göre bu büyüklükteki bir su kaybı, yalnızca teknik bir sorun değil; aynı zamanda kamusal kaynakların israfı ve çevresel bir sorumsuzluk örneği. ASKİ’nin arıtma tesisinden kaynaklandığı iddia edilen bu kaçak, yalnızca bugünü değil, gelecek kuşakların yaşam hakkını da tehdit ediyor.