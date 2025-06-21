Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen zirvede konuşan Erdoğan, İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İslam dünyasının saygıdeğer temsilcileriyle İstanbul’da bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Toplantınızda alınacak kararların İslam ümmeti ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu kritik dönemde gerçekleştirdiğiniz bu oturumun etkileri inşallah tüm dünyada yankı bulacaktır,” dedi.

Erdoğan konuşmasında, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını hatırlatarak, “İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin acısını kendi acımız, hüznünü kendi hüznümüz olarak görüyoruz. İnananlar için zafer mutlaktır. Barışın konuşulacağı günlerin çok yakında geleceğine yürekten inanıyorum,” ifadelerini kullandı.

İsrail'in sadece Filistin'de değil, bölge genelinde istikrarsızlık yaratmaya çalıştığını belirten Erdoğan, “Son iki yılda İsrail’in yıkım ve katliam politikaları giderek daha görünür hale geldi. Camileri, kiliseleri, okulları hedef aldılar. Yardım bekleyen masum sivilleri dahi hunharca katlettiler. Gazze’deki 2 milyondan fazla insan, yaklaşık 21 aydır yaşam mücadelesi veriyor,” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in sadece Filistin’le sınırlı kalmadığını, diğer ülkeleri de hedef aldığını vurgulayarak, “İsrail, Lübnan’ı, Yemen’i ve Suriye’yi de hedef aldı. Suriye’de kargaşa çıkarmaya çalıştı. Bugün ise İsrail’in devlet terörüne komşumuz İran maruz kalıyor,” açıklamasında bulundu.

Erdoğan’ın bu çıkışı, İslam dünyasından gelen destek çağrılarını yeniden gündeme taşırken, toplantı boyunca Filistin meselesine dair somut adımların atılması bekleniyor.