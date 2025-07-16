Suriye’nin başkenti Şam başta olmak üzere Hama, Humus ve Halep gibi büyük kentlerde, İsrail’in ülkeye yönelik düzenlediği son hava saldırıları geniş çaplı protestolarla karşılandı. Binlerce gösterici, Şam’daki Halid bin Velid kavşağıbaşta olmak üzere çeşitli noktalarda bir araya gelerek İsrail saldırılarını kınadı.

Göstericilerden Sert Tepkiler

AA muhabirine konuşan göstericilerden Eymen Serhan, “Suriye yıllardır savaş altında. İran geldi, yıktı ve gitti. Şimdi sıra İsrail’de mi? Suriye zaten harabe halindeyken bu saldırılar ne anlama geliyor?” diyerek tepkisini dile getirdi. Serhan, Suriyelilerin birlik ve huzur içinde yaşama arzusunda olduğunu vurguladı.

Heya Hicazi ise hükümet yanlısı destek amaçlı protestoya katıldıklarını belirterek, dış güçlerin Suriye’nin egemenliğine müdahale etmemesini istedi.

Bir diğer gösterici Ahmet Muhammed ise İsrail’in Suriye iç işlerine karışmasını eleştirerek, “Süveyda ve halkı Suriye’nin bir parçasıdır. Bu saldırılar derhal durdurulmalı” ifadelerini kullandı.

Süveyda’da Çatışmalar ve İsrail Saldırıları Arttı

Suriye güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz’dan itibaren Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında başlayan çatışmalar kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasında yoğun çatışmalar yaşandı; onlarca asker hayatını kaybetti.

Taraflar arasında sağlanan ateşkes kısa sürede bozulurken, İsrail ordusu Suriye güvenlik güçlerine yönelik hava saldırılarına başladı. Son olarak, Şam’daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı hedef alındı.

Süveyda’daki İstikrarsızlık ve Saldırılar Devam Ediyor

Süveyda’da hükümet güçleri ile yerel gruplar arasında zaman zaman ateşkesler sağlanmasına rağmen, çatışmalar ve İsrail saldırıları sürüyor. Hava saldırıları nedeniyle yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.