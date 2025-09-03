ÇAVUŞ IŞIK

Bodrum 2. İcra Dairesi Müdürlüğü, Bodrum Turgut Reis Mahallesi’nde Sosyal Tesis vasıflı taşınmazı 24 milyon 370 bin TL muhammen bedelle icradan satışa sunacak.

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı olan www.ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, Karabağaltı Mevkii, 595 ada, 1 parselde kayıtlı, Sosyal Tesis vasıflı taşınmaz, 6/46 arsa paylı, 1 no'lu bağımsız bölüm (bodrum + zemin kat) 6.772,49 m2 yüzölçümlü olup muhammen bedeli 24 milyon 370 bin TL üzerinde arıtmaya çıkacak.

1. artırma için başlangıç tarih ve saati 3 Kasım 2025 - 13:35, bitiş tarih ve saati ise 10 Kasım 2025 - 13:35 olarak belirlendi.

2. artırma için ise başlangıç tarih ve saati 28 Kasım 2025 - 13:35, bitiş tarih ve saati ise 5 Aralık 2025 - 13:35 olarak ilan edildi.