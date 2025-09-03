Çankaya Belediyesi, emeklilerin sosyal yaşamını güçlendirmek ve onlara yeni buluşma alanları kazandırmak için hayata geçirdiği Emekli Lokali projesinde sona yaklaştı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in öncelikli sosyal projeleri arasında yer alan lokaller, yaş almış Çankayalıların hem sosyalleşebileceği hem de çeşitli aktivitelerle kendilerini geliştirebileceği merkezler olarak hizmet verecek.

Çiğdem, Mürsel Uluç ve Yukarı Bahçelievler mahallelerinde hayata geçirilecek üç lokal için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Yukarı Bahçelievler Emekli Lokali açılışa hazır hale gelirken, Çiğdem Mahallesi’ndeki lokal kısa süre içinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Mürsel Uluç Mahallesi’ndeki lokal için de yapım süreci başladı.

Sosyal ve Kültürel Destek

Yaklaşık 120 metrekare kullanım alanına sahip olacak lokaller; ana salon, mutfak ve toplantı odasıyla üyelerin keyifle vakit geçireceği şekilde tasarlandı. Üyelik sistemiyle hizmet verecek olan merkezlerde, zihinsel egzersizlerden odaklanmayı artırıcı etkinliklere, işitsel-görsel aktivitelerden sosyal buluşmalara kadar pek çok program yer alacak. Üyelere ayrıca ücretsiz çay, kahve ve ikramlar da sunulacak.

“Emeklilerimizin Yanındayız”

Başkan Hüseyin Can Güner, projenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Emekli vatandaşlarımızın sosyal hayattan kopmadığı, bir araya gelip paylaşımda bulunabildiği güvenli alanlar oluşturmak istiyoruz. Emekli maaşlarının yetersiz kaldığı, sağlık sorunlarının arttığı bu dönemde onların yanında olmayı görev biliyoruz. Emekli lokallerimiz sayesinde emeklilerimiz eve kapanmayacak, birlikte sosyalleşecekler.”

Belediye, ilk etapta üç mahallede hizmete açılacak emekli lokallerinin ilerleyen süreçte sayısını artırmayı hedefliyor.