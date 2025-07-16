İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 500 tam puan alan 719 öğrenciyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na sert eleştiriler yöneltti. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Çömez, LGS sonuçları hakkında verdiği soru önergesine yanıt alamadığını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı gerçekleri paylaşmaktan kaçıyor" dedi.

"719 Öğrencinin Hangi Okulda Olduğu Açıklansın"

LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 719 öğrencinin hangi okul ve illerden olduğunun kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirten Çömez, Milli Eğitim Bakanlığı’na şu çağrıyı yaptı:

“Açıklayın bu 719 ismi. Hangi okuldanlar, hangi illerdendirler, aileleri kimlerdir? Bakanlık, trol orduları ve dedikodularla değil; resmi açıklamalarla, belgelerle kamuoyunu bilgilendirmelidir. Cesaretiniz varsa bu verileri Parlamento'ya gönderin.”

“Soru Önergeme Cevap Verilmedi”

Çömez, LGS sonuçlarıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yazılı soru önergesi sunduğunu, ancak bu önergeye halen yanıt alamadığını vurguladı. Çömez, “1 milyon öğrencinin hakkı ne olacak? Aileler sizden hesap soruyor ama siz sessiz kalıyorsunuz. Herkesin sizi alkışlamasını istiyorsunuz ama biz susmayacağız” ifadelerini kullandı.

Bazı Okulları ve İlişkileri Gündeme Getirdi

Konuşmasında dikkat çeken bir iddiayı da gündeme taşıyan Turhan Çömez, Bursa’daki Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu hakkında konuşarak, "Burası daha önce FETÖ’nün karargahıydı, sonrasında imam hatip lisesine dönüştürüldü. Aynı zamanda bazı AK Partili siyasetçilerin uğrak noktası. Bu okuldan çok sayıda tam puanlı öğrenci çıkması dikkat çekici" dedi.

Antalya Kepez’deki aynı isimli okulun da öğrencilerinin fotoğraflarının kamuoyuna açık şekilde yayınlandığını belirten Çömez, "Bu veriler açıkça ortadayken neden hâlâ kamuoyundan gizleniyor?" diyerek tepkisini sürdürdü.

“Yalan ve İftira Düzeniyle Gerçekler Örtülemez”

Çömez, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Yalan, iftira ve sosyal medya trolleriyle halkın gerçekleri öğrenmesini engelleyemezsiniz. Gerçekler gün gibi ortadadır. Milli Eğitim Bakanlığı, artık bu sorulara cevap vermek zorundadır.”