YouTube’da 1.5 milyon, Instagram’da ise 930 bin takipçiye sahip olan sosyal medya fenomeni Testo Taylan, bu kez içerikleriyle değil, adının karıştığı şiddet olayıyla gündemde. 13 yaşındaki bir çocuğu darbettiği öne sürülen Taylan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç fenomenin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şiddet İddiası Gözaltı ile Sonuçlandı

İddiaya göre Taylan, kendisini sosyal medyadan takip eden genç bir kullanıcıyı darp etti. Olayın ardından İzmit’te gözaltına alınan Taylan, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterdi.

"Aylardır Bana ve Aileme Küfür Ediliyor"

Gelişmelerin ardından bir açıklama yapan Testo Taylan, yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Taylan, uzun süredir tacize ve provokasyona maruz kaldığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Olay hakkında birçok yanlış bilgi dolaşıyor. Ben İzmit’te aile evimizde kalıyordum. Bu evin konumundan dolayı sürekli rahatsız ediliyorum. Zile basmalar, küfür etmeler, bahçeye izinsiz girişler... 15 kişilik gruplar hâlinde geliyorlar, tek kişi gelmiyor. Defalarca uyardım, sabrettim. Evime gelip küfür edip kaçıyorlar. Aileme hakaret ediyorlar. Evin önünde bağırıp çağırıyorlar. Bu psikolojik taciz aylardır sürüyor."

“Daha Sabırlı Olmalıydım”

Fenomen açıklamasının devamında, olayın büyümesinden dolayı üzgün olduğunu belirterek, “Elbette daha sabırlı olmalıydım, dışarı hiç çıkmamalıydım. Ancak sürekli tacize uğrayan biri olarak artık psikolojik sınırlarımı aştım. Beni tahrik ettiler, ben de hata yaptım” dedi.

Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Olay sosyal medyada kullanıcılar arasında ikiye bölünmeye neden oldu. Bazı kullanıcılar Taylan’a destek verirken, bazıları ise şiddet iddiası nedeniyle eleştirilerde bulundu.