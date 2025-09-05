Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, başkent Kinşasa'da düzenlediği basın toplantısında, Mweka bölgesinde ilan edilen salgında 28 Ebola vakasının tespit edildiğini duyurdu. Kamba, salgın nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenler arasında 4 sağlık çalışanının bulunduğunu kaydetti.

Bakan Kamba, hükümetin, Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi aracılığıyla müdahale koordinasyon mekanizması kurduğunu ifade etti. Hızlı müdahale ekiplerinin sahaya sevk edildiğini, gözetimin güçlendirildiğini aktaran Kamba, izolasyon prosedürlerinin uygulamaya konulduğunu ve cenaze işlemlerinin diğer insanların güvenliğini sağlayacak şekilde yeniden düzenlendiğini dile getirdi.