Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Afganistan'daki depreme dair açıklamada bulundu. Depremle ilgili son bilgileri aktaran Dujarric, 6 büyüklüğündeki depremde, daha önce yaşanan sel felaketleri nedeniyle zarar gören su kaynaklarının durumunun daha kötüleştiğini belirtti.

Yaklaşık 84 bin kişinin etkilendiği doğal afette 6 bin 700 evin yıkıldığını kaydeden Dujarric, BM'nin insani yardım çalışanlarının deprem bölgesinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.