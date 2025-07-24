İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Nazan Öksüz, DABİS'in mezunların iş gücü piyasasındaki performanslarına ilişkin objektif verilere dayalı analizler sunduğunu belirtti. Sistem, ortaöğretimden yükseköğretim sonrasına kadar geniş kapsamlı bir kariyer danışmanlığı hizmeti sunuyor.

YKS Tercih Sürecinde Öğrencilere Rehberlik

YKS tercihlerinde kararsız kalan öğrenciler, İŞKUR’un iş ve meslek danışmanları ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı rehber öğretmenler aracılığıyla DABİS sistemini kullanarak bölümler hakkında detaylı bilgilere ulaşabiliyor.

DABİS Üzerinden Elde Edilebilecek Bilgiler:

Mezunların istihdam oranları

Ortalama iş bulma süresi

Kamuda ve akademide istihdam durumu

Girişimcilik oranları

Sektörel iş olanakları

Öğrenciler, dabis.iskur.gov.tr adresinden kayıt oluşturarak danışmanlık kodu alabiliyor. Bu kod ile İŞKUR il müdürlüklerine giderek birebir danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyorlar.

Sanal Meslek Tanıtım Fuarı da Başladı! (23–25 Temmuz)

İŞKUR, YKS tercih dönemine özel olarak 23-24-25 Temmuz tarihlerinde Sanal Meslek Tanıtım Fuarı düzenliyor. Online platformda gerçekleşen bu fuarda, gençlere tercih danışmanlığı hizmeti sunuluyor.

Fuar İçeriğinde Neler Var?

4 fuaye alanı (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık, TYT/Dil) Başkentte "Gordion'un Yüzleri ve Eserleri" sergisi açıldı! İçeriği Görüntüle

72 meslek hakkında bilgi paylaşımı

Alanında uzman akademisyenler ve meslek profesyonelleri ile seminerler

Canlı soru-cevap ve etkileşimli sunumlar

Bu sanal fuar, meslek seçimi sürecinde olan gençler için bilgiye kolay erişim sağlayarak tercih sürecini daha bilinçli yönetmelerine olanak tanıyor.