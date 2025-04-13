Olay, Kadıköy, Acıbadem Mahallesi, Acıbadem caddesinde bulunan bir işyerinde 7 Nisan Pazartesi saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Yaya olarak olay yerine gelen maskeli 2 şüpheli bir süre bekledikten sonra tabancayla iş yerine ateş açtı. Şüpheliler 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis ekipleri kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüpheliler S.Y.(16), B.Y.(17), F.İ.(19), E.S.(18) ve M.A.(18) polis tarafından gözaltına alındı.Şüphelilerden yaşları küçük olan S.Y. ve B.Y. Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilirken, diğer şüphelilerin işlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin cep telefonunda yapılan incelemede saldırı anının görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde silahlı saldırı sırasında çekim yapan şüphelinin, saldırganı 'Git git git' diye bağırarak yönlendirdiği anlar görülüyor. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)