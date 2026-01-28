İstanbul’da M.E. ve K.Y.’ye ait demir doğrama atölyesinde çalışan Cuma Tabbas’ın başına, 2016 yılı Temmuz ayında kırılan metal parça saplandı. Ağır yaralanan Tabbas hastaneye kaldırıldı ve 1 yıl boyunca yoğun bakımda komada kaldı.

Kazanın ardından ailesi Suriye’ye dönen Tabbas, uzun süren tedavi sonrası yüzde 76 oranında bedensel engelli kaldı. Aldığı darbe nedeniyle beyninde kitle oluştuğu belirlenen Tabbas, bugüne kadar 2 kez ameliyat geçirdi.

‘Kazadan Sonraki 3 Yılı Hatırlamıyorum’

Yaşadığı süreci anlatan Cuma Tabbas, kazayı geçirdiğinde 17 yaşında olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Makinenin önünde çalışıyordum. Bir anda kafama metal parça geldi. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kazadan sonraki 3 yılı hiç bilmiyorum. Patronlarım ‘seni unutmuyoruz’ dediler ama unuttular.”

Vücudunun sağ tarafını kullanamayan ve konuşmakta güçlük çeken Tabbas, kendisine sahip çıkan Suriyeli arkadaşı Hüseyin’in yanına taşındığını, 2021 yılında Konya’ya yerleştiklerini ifade etti.

Vatandaşı Sahip Çıktı, Dava Yıllar Sonra Açıldı

Tedavi sürecinin ardından Konya’da yaşamaya başlayan Tabbas, 2022 yılında kendisini kazadan sonra yalnız bıraktığını öne sürdüğü işverenler hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Davaya bakan Konya 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, 2024 yılı Ekim ayında 5,5 milyon TL tazminata hükmetti. Karar, Konya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da onandı.

Tazminat Yasal Faizle 17,9 Milyon TL’ye Ulaştı

İşverenlerin dosyayı Yargıtay’a taşıması üzerine süreç devam ederken, mahkemece hükmedilen tazminat yasal faizle birlikte 17 milyon 900 bin TL’ye yükseldi. Dosya yaklaşık 1 yıldır Yargıtay’da karar bekliyor.

Avukatı: “Cuma Ölmeden Hakkını Almak İstiyor”

Cuma Tabbas’ın avukatı Mavili Tokmak, müvekkilinin sağlık durumunun her geçen gün kötüleştiğini belirterek şunları söyledi:

“Müvekkilim yoğun bakımda ölmesi beklenirken hayatta kaldı. Ancak beynindeki kitle büyüyor ve her an hayati risk taşıyor. Engellilik oranı yüzde 90’a doğru gidiyor. 2022’de açtığımız dava hâlâ Yargıtay’da. Cuma, ölmeden hakkını almak istiyor.”