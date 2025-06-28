Toplantıya Çin, Rusya, İran, Pakistan, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Belarus’un savunma bakanları katıldı.

Çin Savunma Bakanı Dong Jun , tek taraflılık, korumacılık ve hegemonya karşıtı mesajlar vererek, SCO ülkelerinin “uluslararası adalet ve stratejik istikrarı savunması” gerektiğini vurguladı.

İran Savunma Bakanı Nasirzadeh, Çin’in İran’ın meşru duruşunu desteklemesinden dolayı teşekkür ederek, Çin’in bölgesel ateşkesin sürdürülmesinde ve tansiyonun yumuşatılmasında daha aktif rol almasını beklediklerini belirtti.

Bölgesel Güvenlik ve Diplomasi

Bu zirve, İsrail-İran çatışması sonrasında ABD’nin bölgeye müdahaleleri ve NATO’nun toplantısı ile aynı günlerde gerçekleşti. Çin, bölgesel istikrarın sağlanmasında çok taraflı iş birliğine vurgu yaparken, ABD’nin rolünü eleştirdi. Çinli yetkililer, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıları ve ABD’nin nükleer tesislere yönelik bombardımanını kınadı.

SCO’nun Rolü ve Geleceği

2001 yılında kurulan SCO, terörizmle mücadele, sınır güvenliği ve bölgesel istikrarı sağlamak amacıyla Çin ve Rusya öncülüğünde şekillendi. Ancak üyeler arasındaki sınır anlaşmazlıkları ve çıkar çatışmaları grubun ortak hareket etmesini zaman zaman zorlaştırıyor. Özellikle Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik zirvede ortak bildiri yayımlanamamasına neden oldu.

Çin-İran İlişkilerinde Yeni Dönem

Çin, İran’ın en büyük enerji alıcısı konumunda. Son yıllarda iki ülke arasında askeri iş birliği artarken, Çin’in İran’a yönelik ekonomik ve diplomatik desteği de güçleniyor. Çin, bölgedeki askeri çatışmalara doğrudan müdahil olmaktan kaçınırken, diplomasi ve çok taraflı iş birliği ile bölgesel istikrarı destekliyor.

Kaynak: CNNWORLD