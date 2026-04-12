1 – İran Çatışma Sonrası Dünya

İsrail ve Amerika’nın İran’a karşı başlattığı silahlı saldırı nihayet bir ateşkes ile iki haftalığına durduruldu. Bu iki hafta içinde müzakerelerin uzun dönemli bir barış sağlayacağına dair tabii ki hiçbir garanti yok. Bir aydan fazla süren bu çatışma ister istemez insanın aklına geleceğin nasıl gelişeceğine dair farklı senaryolar çağrıştırıyor. En başta altının çizilmesi gereken unsur uluslararası siyasi değişimin merkezinde stratejik rekabetin yer almasıdır.

Küresel çatışmalar ve büyük güçler arasındaki gerilimlerin artması güvenlik, ekonomi, teknoloji, enerji güvenliği, sanayi ve ticaretle bağlantılıdır. Büyük güçlerin politikaları giderek jeopolitik hedefler ve jeoekonomik araçlar tarafından şekillendirilmekte ve küresel rekabet nedeniyle devletlerin ekonomideki rolü artmaktadır. Stratejik rekabet, kendi çıkarlarını takip etmek için farklı güç araçlarını entegre etme yeteneğini vurgular: ekonomi, teknoloji ve güvenlik birbirinden kolayca ayrılamaz. Küresel teknoloji rekabeti, jeopolitik ve ekonomik güç ve güvenlik arayışıyla giderek daha fazla iç içe geçmekte ve ABD ile Çin arasındaki teknolojik üstünlük mücadelesi de teknolojik devrimi hızlandırmaktadır.

ABD'nin jeopolitik önceliğine baktığımızda Afrika'nın doğu kıyısından Pasifik ada devletlerine kadar uzanan Hint-Pasifik bölgesi ve Çin ile stratejik mücadeleyi görmekteyiz. Ülkedeki dönüşüm, Batı ile karşılaştırıldığında istisnai ve derinleşen bir toplumsal bölünmeyle karakterize edilmektedir.

Çin'in, mevcut kurallara dayalı dünya düzenini yeniden şekillendirme çabaları, sistemler çatışması olarak görülmekte. Çin, teknolojik yeteneklerini çok hızlı bir şekilde artırabildi.

AB, jeopolitik konumunu ve stratejik özerkliğini güçlendirmekte. Avrupa Birliği'nin genişlemesi, Avrupa'da istikrarı, barışı, demokratik değerleri ve refahı teşvik etmenin ve AB'nin jeopolitik konumunu güçlendirmenin bir aracı olarak görülmekte.

Rusya, AB'nin birliğini tehdit edip üye devletleri içindeki bölücü güçleri desteklemekte. Rusya, AB ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiyi zayıflatmayı amaçlıyor ve kısmen başarılı olduğunu da söylemek mümkün.

Rusya, hibrit eylemlerini hem bireysel ülkeleri hem de Batı kurumlarını hedef alarak gerçekleştirirken güvenlik zayıflıyor ve güvenlik ortamı istikrarsızlığını koruyor. Ukrayna savaşının yayılma tehdidi hala devam ediyor. Genel olarak da savaşlar ve çatışmalar daha geniş çapta yaşanıyor, bu da siyaseten aşırıcılık ile terörizmi körüklüyor.

Arktik veya Kuzey Kutup bölgesinde askeri faaliyetler artıyor. Hibrit etki ve kritik altyapıya yönelik saldırılar, Arktik bölgesinde giderek büyüyen bir risk oluşturuyor. İklim değişikliğine değinecek olursak da Kuzey Kutbu, diğer bölgelere göre neredeyse dört kat daha hızlı ısınıyor.

Küresel ekonomik baskıların ve risklerin arttığını gözlemliyoruz.

Jeopolitik ve ekonomik değişimler, siyaset ve ekonomiyi her zamankinden daha yakından birbirine bağlamakta. Serbest piyasaları çeşitli şekillerde kısıtlayan, daha parçalı bir küreselleşmeye doğru ilerleme kaydediliyor. Ticaret engelleri ve yaptırım politikaları artmakta. Yeni jeopolitik ekonomide, temel kaynaklar ve altyapı jeopolitik amaçlar için bir araç olarak görülmeye başladı.

Teknolojik gelişmeler, iklim değişikliği, yaşam alanı kaybı ve demografik değişimler nedeniyle ekonomik yapılar dönüşüm geçirmekte. Verimliliğin artırılması, ekonomik büyüme ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliği için çok önemli. Sürdürülebilir büyüme, temiz enerji ve üretime geçişin yanı sıra kaynak verimliliğini ve tüketim kalıplarının değiştirilmesini gerektiriyor. Üretken yapay zekâ, iş ve çalışma hayatını önemli ölçüde değiştirmekte. Dijital teknolojinin hızlı gelişimi, toplumun ve ekonominin tüm sektörlerinde yeni uzmanlık türlerini ve teknolojilerin hızlı benimsenmesini ve uygulanmasını gerektiriyor.