Instagram'a yeni gelen özellikle beraber kimlerin profile baktığı artık belirlenebilecek.

Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'da yeni dönem başlıyor. Yapılacak güncellemeyle beraber kimlerin profili görüntülediği görülebilecek.

Yeni özellik nasıl çalışıyor?

Instagram’ın “Sessizce profile paylaş” özelliği, paylaşımların yalnızca kullanıcı profilinde görünmesini sağlar; takipçilerin ana akışında yer almaz. Bu özellik, gizliliği artırarak profil görünümünü düzenli tutmak isteyenler için ideal bir seçenek sunar. Ancak, gönderilerin etkileşim oranı düşebilir ve bazı kullanıcılar özellikle videolar veya çoklu fotoğraf paylaşımlarında teknik sorunlarla karşılaşabiliyor. Özellik henüz tüm kullanıcılara açılmamış olup, zaman zaman performans problemleri yaşanabiliyor.

Aynı zamanda gelen özellik sosyal medyanın gündemine hızlı bir giriş yaptı. Çoğu kullanıcı tam olarak özelliğin ne zaman aktive edilip edilmeyeceğini sorguluyor.