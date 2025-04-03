Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, görüşünü belirttiği için TRT'de Teşkilat dizisinden zorla çıkartılan Aybüke Pusat''a destek çıktı.

"TRT herkese eşit mesafede olmalı"

Sanatçıların yaptıkları işlerle anılmadığını aksine görüşlerini belirttiklerini için cezalandırdıklarını ifade eden Başkan Beşikçioğlu, "Ben bir sanatçıyım. Hayatım boyunca kelimelerle, sahnede yankılanan repliklerle nefes aldım. Sanatın büyüsü, insanın ruhunu serbest bırakmasında saklıdır. Ama bugün bu büyüyü boğmaya çalışıyorlar. Bugün bu ülkede, bir sanatçı düşüncelerini dile getirdiği için işinden ediliyor. Sanatıyla değil, görüşüyle yargılanıyor. En acısı da bunu, halkın vergileriyle ayakta duran, herkesin ortak değeri olması gereken bir kurum yapıyor. TRT… Evet, hepimizin vergileriyle var olan, hepimize eşit mesafede olması gereken bir devlet kanalı, birilerini “makbul”, birilerini “tehlikeli” ilan ediyor." diye konuştu.

https://x.com/erdalbeskcioglu/status/1907732620328448313?s=61