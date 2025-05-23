Gibi dizisinden, hayranlarını üzecek haber geldi. Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılıç ve Ahmet Kürşat Öçalan başrollerini paylaştığı ve son zamanların en çok beğenilen komedi yapımları arasında bulunan Gibi, yayınlanmakta olan 6. sezonuyla birlikte final yapıyor.

4 Yıllık Serüven Sona Eriyor

Candaş Tolga Işık, komedyen Giray Altınok’la gerçekleştirdiği programda, dizinin akıbetine dair önemli açıklamalarda bulundu. Işık, ekipten aldığı bilgilere dayanarak Gibi dizisinin bu sezonla birlikte final yapacağını duyurdu. İlk olarak 2021 yılında izleyiciyle buluşan yapım, şu ana kadar 6. sezonun 11. bölümünü yayınladı. Final sezonunun toplam kaç bölüm süreceği ise henüz netlik kazanmadı.

Gibi Dizisinin Konusu Ne?

EXXEN platformunda yayınlanan Gibi dizisi, absürt mizahın başarılı örneklerinden biri olarak kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın yer aldığı dizi, sıradan olayları sıra dışı ve mizahi bir dille ele alarak dikkat çekiyor. Her bölümde farklı bir hikayeyi işleyen yapım, hem karakterler arası ilişkileri hem de toplumsal normları esprili bir dille sorguluyor.

Dizi, 2022’de Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Komedi Dizisi” ve “En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu” (Feyyaz Yiğit) ödüllerini kazanmıştı.