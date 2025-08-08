TBMM'de kurulan “Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”na İYİ Pati’nin üye vermemesi üzerine partilerin üye sayısında değişiklik oldu. İyi Parti için ayrılan 3 sandalye i AKP, CHP ve DEM Parti'ye birer ek sandalye verilmesi kararlaştırıldı.

CHP, hesaplamaların 51 kişi üzerinden yapılması gerektiğini savunmuş ancak bu konuda uzlaşı sağlanamamıştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş; koordinatör grup başkanvekilleri ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ı ayrı bir salonda görüşmüş sorun giderilmişti.

Buna göre, AKP’nin komisyon üye sayısı 21’den 22’ye, CHP’nin 10’dan 11’e, DEM Parti’nin ise 4’ten 5’e yükselecek.

UMUT AKDOĞAN YENİ ÜYE!

CHP Komisyona yeni üye olarak CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan oldu. Diğer partilerin Komisyonda yer alacak partilerin üyelerinin kim olacağı toplantı öncesi belli olacak.

Komisyonun ikinci toplantısı bugün saat 14.00’de yapılacak. Komisyonda MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler komisyonda dinlenecek.

Komisyonun üçüncü toplantısının salı günü yapılması planlanıyor. Cuma günü ise MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler komisyonda dinlenecek.