Etkinlik kapsamında sağlık ekipleri, obezite riski taraması, ideal kilo ölçümü ve sigara bağımlılığı düzeyi testleri uyguladı. Aynı zamanda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı'na (KKKA) karşı alınması gereken önlemler hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Standı ziyaret edenlere bilgilendirici broşürler dağıtılırken, vatandaşların sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi de sağlandı.

Şarkışla İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Ahmet Kaya, "Obezite, sigara bağımlılığı ve kene yoluyla bulaşan hastalıklar halk sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve erken önlem alması büyük önem taşımaktadır. Şüphe duyan ya da risk altında olduğunu düşünen herkesin sağlık kuruluşlarına başvurmasını tavsiye ediyoruz." dedi.