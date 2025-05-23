Sonsöz Gazetesi’nin 28 Nisan 2025 Pazartesi tarihli ve 17326 sayılı nüshası ile https://sonsoz.com.tr internet haber sitesinde, ILN02213449 ilan numarası ile https://www.ilan.gov.tr web sitesin de ve Kooperatifin https://ankarapancar.com.tr internet sitesinde çağrı ilanı duyurulan birincisi 31 Mayıs 2025 Cumartesi ve ikincisi 11 Haziran 2025 Çarşamba tarihinde yapılması planlanan 2024 faaliyet yılına ait 63. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ nün E-41784484-205.03-19302951 sayılı yazılarına istinaden iptal edildiğinden söz konusu tarihlerde Kooperatifimizin 2024 faaliyet yılına ilişkin 63. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmayacaktır. Ortaklarımıza ilanen duyurulur.

Yönetim Kurulu Adına Başkan

M. Muhittin BIYIKOĞLU