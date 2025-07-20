Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği kişiyi camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.
Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde Şevki Tanrıkulu'nu (63) namaz kıldığı sırada bıçaklayarak öldüren Y.Ş'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde, dün ikindi namazını kıldığı sırada Y.Ş. tarafından bıçaklanan Şevki Tanrıkulu, olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheli polise teslim olmuştu.
Tanrıkulu ve Y.Ş'nin bir hafta önce araç park yeri nedeniyle kavga ettikleri öğrenilmişti.