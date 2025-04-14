YÖK Başkanı Özvar, Fırat Üniversitesi 50'nci Yıl Kutlama Programı kapsamında Elazığ'da bölge üniversite rektörleri, Fırat Üniversitesi eski rektör ve mezunlarıyla bir araya geldi. Özvar, Anadolu üniversitelerinin çok kıymetli olduğunu, onların diğer üniversitelerden hiçbir farkı olmadığını belirterek, "Her ilde üniversitelerimizin olması çok kıymetli ve bunu destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Üniversitelerin hizmetlerinin sadece Türkiye ile sınırlı olmayacağını, önce komşu ülkelere ardından bütün dünyaya açılacağını kaydeden Özvar, "Fırat Üniversitesi'nin ve tüm üniversitelerimizin sadece ülkemizde değil dünyada başarı hikayelerinin olmasını istiyoruz" dedi.

'HERKESİN BİR TUĞLA KOYMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Üniversitelerin kurumsal yapılarının oturması için zamana ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Özvar, "Fırat ve İnönü Üniversitelerimiz yarım asrı tamamladılar. Bir kurumun marka değeri bugünden yarına inşa edilmiyor, uzun yıllar alıyor. Uzun yıllarda inşa edilen bu itibarı, kaleminin ucuyla kimsenin karalamaya hakkı yok. Devletin büyük imkanlarıyla kurulan üniversitelerimize sahip çıkacağız. 'Bunun üzerine bir tuğla da biz koyabilir miyiz' diye çalışacağız. Bu bir bayrak yarışı herkesin bir tuğla koyması çok önemli" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTELERİ KÜÇÜMSEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

YÖK Başkanı Özvar, üniversiteleri küçümseyenlere asla fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, "'Üniversite mezunları ne yapıyor' deniyor. Savunma Sanayii Başkanımıza 'Sizin mühendisleriniz nereden mezun' diye sordum. 'Yüzde 98'i Türk üniversitelerinden mezun Türk öğrenciler' dedi. Üniversite çeşitliliğini sorduğumda ise neredeyse 200 üniversiteden mezun bulunduğunu söyledi. Biz üniversitelerimize güvenmeye devam edeceğiz. Bu barajları, yolları fabrikaları yapanlar kim? Üniversiteler hak eden herkese açık olmalı. İnsanları kılık kıyafetiyle derisinin rengiyle uğraşılması yanlış" açıklamasında bulundu.

Fırat Üniversitesi'nin, 20 araştırma üniversitesinden biri olduğunu belirten Özvar, "Araştırma üniversiteleri ligi, büyük bir ligdir. Ancak bölgelerinin kalkınmasına tarımına, insanına, sanayisine katkı sağlayan üniversite iyi üniversitedir" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Fırat Üniversitesi'nin 1 öğrenci numarasıyla 1975 yılındaki ilk mezunu Prof. Dr. Adile İpek Muz ile de bir araya geldi. Özvar, Prof. Dr. Adile İpek Muz'u öğretim üyesi olarak Fırat Üniversitesi'ne verdiği katkılardan dolayı kutladı. (DHA)