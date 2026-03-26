2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat’ta başlayan başvurular 2 Mart’ta sona erdi, geç başvuru işlemleri ise 10-12 Mart tarihleri arasında alındı.

Bu yıl 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğu sınav, 20-21 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran Cumartesi günü, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları 22 Temmuz’da açıklanacak.

Oturumlara yoğun katılım

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, TYT’ye tüm adayların katılacağını belirtirken, AYT’ye 1 milyon 628 bin 200 adayın başvurduğunu açıkladı. YDT’ye ise farklı dillerde toplam 203 bin 679 adayın katılacağı bildirildi.

En fazla başvuru Anadolu liselerinden

Adayların büyük bölümünü Anadolu lisesi mezunları oluşturdu. Bunun yanı sıra meslek liseleri, imam hatip liseleri, fen liseleri ve diğer okul türlerinden de yoğun başvuru yapıldı. Başvuranların önemli bir kısmını lise son sınıf öğrencileri oluştururken, daha önce mezun olup üniversiteye yerleşemeyen adayların sayısı da dikkat çekti.

İlk kez giren aday sayısı dikkat çekti

Sınava ilk kez başvuran aday sayısı 921 bini aşarken, ikinci, üçüncü ve daha fazla kez sınava giren adayların sayısının da oldukça yüksek olduğu belirtildi. Sınav, Türkiye genelinde 81 il ve 254 merkezde, ayrıca KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da uygulanacak.

Kadın aday sayısı önde

Başvuru yapanların 1 milyon 324 bini kadın, 1 milyon 101 bini ise erkek adaylardan oluştu. En yoğun başvuru 18 yaş grubundan gelirken, 50 yaş ve üzeri 20 binden fazla adayın da sınava katılacağı açıklandı. Ayrıca 14 bin 651 engelli aday için sınav sürecinde özel düzenlemeler yapılacağı belirtildi.