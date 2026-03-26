Gölbaşı Belediyesi’nin 61’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla belediye meclis salonunda anlamlı bir kutlama programı gerçekleştirildi. Törene Erol Rüstemoğlu, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, önceki dönem belediye başkanları Erdal Eren ve Mümtaz Sarıtaş ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından ilçenin geçmişten günümüze gelişimini anlatan video gösterimi yapıldı.

“Gölbaşı büyük bir aile”

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ilçeye katkı sunan herkese teşekkür etti. Gölbaşı’nda doğup büyüdüğünü vurgulayan Odabaşı, kente hizmet etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

İlçenin gelişimine dikkat çeken Odabaşı, Gölbaşı’nın geçmişte küçük bir yerleşim yeri olduğunu ancak bugün Ankara’nın önemli yaşam alanlarından biri haline geldiğini belirtti. İlçeye olan ilginin arttığını dile getiren Odabaşı, bu gelişimi korumak adına çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yatırım vurgusu

Göreve zorlu şartlar altında başladıklarını belirten Odabaşı, mali anlamda önemli mesafe kat ettiklerini ifade ederek, bundan sonraki süreçte yatırımlara daha fazla ağırlık verileceğini kaydetti.

Birlik ve beraberlik çağrısı da yapan Odabaşı, siyasi farklılıkların hizmetin önüne geçmemesi gerektiğini belirterek, Gölbaşı için ortak akılla çalışmanın önemine dikkat çekti.

Verenlere vefa

Programda, geçmiş dönem belediye başkanları Erdal Eren ve Mümtaz Sarıtaş’a katkılarından dolayı teşekkür edilerek hediye takdim edildi. Ayrıca uzun yıllar belediyede görev yapan personele plaket verildi.

Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve yapılan ikramlarla sona erdi.