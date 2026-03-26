Ramazan Bayramından sonra fındık fiyatlarının haftaya beklenmedik bir düşmesi üreticileri endişelendirdi. Türkiye'nin en stratejik tarım ürünlerinden biri olan fındıkta yaşanan bu ani düşüş, piyasalarda şok etkisi yarattı. Üreticiler, düşük rekolteye rağmen fiyatların geri çekilmesine tepki gösteriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada fındık fiyatlarındaki düşüşe ve üreticinin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Milletvekili Gezmiş, bayram sonrası fındık fiyatlarının 20-30 TL kadar gerilediğini belirterek, artan girdi maliyetleri karşısında üreticinin zor durumda olduğunu ifade etti.

FİYATLARIN DÜŞÜŞÜ ÜRETİCİYE BİR DARBE DAHA VURDU

Gübre ve diğer malzemelerin fiyatlarının yüksek oluşu nedeniyle birçok üreticinin bahçesine bakım yapmakta güçlük çektiğini vurgulayan Gezmiş, yaşanan düşüşün üreticiye bir darbe daha vurduğunu söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) çağrıda bulunan Gezmiş, kurumun üreticinin yanında olması gerektiğini belirterek, taban fiyatın en az 300 TL olarak açıklanmasını ve fındık alımlarının sürdürülmesini istedi.

Öte yandan bitkisel üretim desteklerine de değinen Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, gübre ve bahçe bakımı için hayati öneme sahip destek ödemelerinin, bahar aylarına girilen şu günlerde tüm üreticilere eş zamanlı ve acilen ulaştırılması gerektiğini kaydetti.

“HER ZAMAN ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIM”

Fındığın millî bir değer olduğunu vurgulayan Gezmiş, üreticinin emeğinin korunmasının önemine dikkat çekerek "Her zaman üreticimizin yanındayım, haklarını savunmaya devam edeceğim" dedi.