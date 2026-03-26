Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal sorumluluk kapsamında düzenlenen seminerde, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması hedeflendi. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen etkinlikte personele, kalp hastalıkları, diyabet ve dengeli beslenme konularında kapsamlı bilgiler verildi.

Uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşen programda, katılımcıların günlük yaşamda daha sağlıklı tercihler yapabilmesi için öneriler paylaşıldı. Seminerde, özellikle kronik hastalıkların erken teşhisi ve düzenli kontrolün önemi üzerinde duruldu.

Kalp hastalıklarına dikkat çekildi

Kardiyoloji Uzmanı Mete Alpaslan, yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarının belirtilerine ilişkin detaylı bir sunum yaptı. Alpaslan, hipertansiyonun çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğine dikkat çekerek, düzenli ölçüm ve kontrolün hayati önem taşıdığını ifade etti.

Diyabet ve beslenme önerileri paylaşıldı

Dâhiliye Uzmanı Abdullah Yalçın ise diyabetin tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi. Yalçın, hastalığın kontrol altına alınmasında doğru beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerinin belirleyici olduğunu vurguladı.

Diyetisyen Gizem Turan da kalp ve diyabet hastalarına yönelik beslenme programları hakkında önerilerde bulunarak, uygulanabilir diyet örneklerini katılımcılarla paylaştı.