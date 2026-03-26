ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 23. Dünya Kupası, 11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuvada yer alacak son iki takım ise kıtalararası play-off etabının ardından netlik kazanacak.

Yarı Final Maç Programı

Kıtalararası play-off yarı finalinde yarın oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:

01.00: Bolivya – Surinam

06.00: Yeni Kaledonya – Jamaika

Bu mücadeleleri kazanan ekipler, final aşamasında diğer güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek.

Play-Off Eşleşmeleri Netleşti

Kıtalararası play-off sürecinde yollar da belli oldu:

1. Yol: Yeni Kaledonya – Jamaika galibi / Demokratik Kongo

Yeni Kaledonya – Jamaika galibi / Demokratik Kongo 2. Yol: Bolivya – Surinam galibi / Irak

Yarı finalden çıkan takımlar, final maçlarını kazanarak Dünya Kupası bileti almaya çalışacak.

Dünya Kupası İçin Son Şans

Kıtalararası play-off, farklı kıtalardan gelen takımların son bir fırsat yakaladığı zorlu bir etap olarak öne çıkıyor. Bu aşamada hata yapma lüksü olmayan ekipler, tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmalarda tüm güçlerini sahaya yansıtacak.

Futbolseverler için büyük heyecana sahne olacak bu mücadeleler, Dünya Kupası kadrosunun son şeklini alması açısından belirleyici olacak.