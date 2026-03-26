İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davada yargılama süreci devam ediyor. Aralarında görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı toplam 407 sanığın bulunduğu davada, 107 kişinin tutuklu olduğu belirtiliyor.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 11 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan kapsamlı iddianamede, İmamoğlu’nun çok sayıda suçlamayla karşı karşıya olduğu ifade edildi. İddianamede; örgüt kurma, rüşvet, dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımı, ihaleye fesat karıştırma ve kamu zararına neden olma gibi birçok başlık yer aldı. 142 ayrı eylem üzerinden değerlendirilen suçlamalar kapsamında, İmamoğlu hakkında yüzlerce yıl hapis cezası talep ediliyor.

Üçüncü haftaya girildi

ilk duruşma 9 Mart’ta gerçekleştirilirken, bugüne kadar sınırlı sayıda sanığın savunması alınabildi. Haftanın dört günü süren yargılamada üçüncü haftaya girilirken, yeni celselerde sanık ifadelerinin alınmasına devam edilecek.

Duruşmalar gece saatlerine kadar sürebilir

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Açık Cezaevi yerleşkesinde görülen davada, duruşmaların yoğunluğu dikkat çekiyor. Mahkeme heyeti, gerektiğinde oturumların saat 22.00’ye kadar uzatılabileceğini açıkladı.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Öte yandan duruşma salonuna girişlerde sıkı tedbirler uygulanıyor. Son olarak sahte basın kartıyla içeri girmeye çalışan bir kişinin gözaltına alınmasının ardından, girişlerde kontroller artırıldı. Jandarma ekipleri, basın mensuplarının turkuaz basın kartlarını QR kod üzerinden doğrularken, geçerli kartı bulunmayan kişilerin salona girişine izin verilmiyor.