Yarışmada Yılın Basın Fotoğrafı 2026, İstanbul Sazlıdere Barajı çevresindeki tarım arazileri ile hızla büyüyen şantiyeleri yansıtan fotoğrafıyla İhlas Haber Ajansı’ndan Ahmet Faruk Sarıkoç’a verildi. Sarıkoç aynı kareyle Yılın Doğa, Çevre ve İklim Değişikliği Fotoğrafı Ödülünü de kazandı.

5 Binin Üzerinde Fotoğraf Arasından Seçildiler

2025 yılı olaylarından derlenen 5 binin üzerindeki fotoğraf arasından 6 kategoride toplam 23 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. TFMD’nin her yıl verdiği Yaşam Boyu Onur Ödülü, 75 yaşındaki tecrübeli foto muhabiri Kadir Can’a takdim edildi.

Yarışmaya 343 profesyonel foto muhabiri ve 47 öğrenci katıldı. Toplam para ödülü 335 bin TL olarak açıklandı.

Çevresel Sorunlara Dikkat Çeken Ödüller

Sıfır Atık Özel Ödülü: Adem Albayrak – Bursa Gölyazı’da çevre kirliliği arasında balık avlayan pelikanı gösteren fotoğraf

Adem Albayrak – Bursa Gölyazı’da çevre kirliliği arasında balık avlayan pelikanı gösteren fotoğraf Deprem Şehitleri Özel Ödülü: İsmail Coşkun – 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden gazeteciler anısına

İsmail Coşkun – 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden gazeteciler anısına Mustafa Pekcan Özel Ödülü: Necati Savaş – Kuzey Irak’ta şehit edilen gazeteci anısına

Necati Savaş – Kuzey Irak’ta şehit edilen gazeteci anısına Yılın Foto Röportajı: Uğur Yıldırım / Milliyet Gazetesi – Konya Havzası’ndaki kuraklık ve obrukları konu alan seri

Haber ve Spor Fotoğraflarında Ödüller

Yılın Haber Fotoğrafı: Orkun Emre Küçükerbaş – Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in cenaze töreni

Orkun Emre Küçükerbaş – Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in cenaze töreni Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı: Okan Akyürek – Afyonkarahisar Dünya Motokros Şampiyonası EMX250 Final 2. Yarışı

41 Yıldır Türkiye’nin Görsel Tarihine Not Düşülüyor

TFMD Başkanı Rıza Özel, yarışmayla yalnızca fotoğraf seçilmediğini, aynı zamanda Türkiye’nin görsel tarihine not düştüklerini vurguladı:

“Bu yıl ödüllerle çevresel sorunlara dikkat çekmeyi amaçladık. Yaşadığımız dünyayı gelecek nesillere bırakacağımız bir miras olarak görüyoruz.”

Genel jüri başkanı Coşkun Aral ise yarışmanın dünyanın sayılı fotoğraf organizasyonlarından biri olduğunu belirtti.

Yılın Basın Fotoğrafları 2026 Ödül Listesi

Yılın Basın Fotoğrafı / Doğa, Çevre ve İklim Değişikliği:

Ahmet Faruk Sarıkoç / İhlas Haber Ajansı

Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği Fotoğrafı İkincisi: Salih Kuş

Üçüncüsü: Fatih Yılmaz

Sıfır Atık Özel Ödülü: Adem Albayrak

Deprem Şehitleri Özel Ödülü: İsmail Coşkun / İhlas Haber Ajansı

Mustafa Pekcan Özel Ödülü: Necati Savaş / Serbest

Yılın Haber Fotoğrafı: Orkun Emre Küçükerbaş / İzmir BŞB

Haber Fotoğrafı İkincisi: Mehmet Aslan / Serbest

Haber Fotoğrafı Üçüncüsü: Selahattin Sönmez / Nefes Gazetesi

SGDD – ASAM Özel Ödülü: Uğur Yıldırım / Milliyet Gazetesi

Rafet Hüner Özel Ödülü: Semih Ersözler / Demirören Haber Ajansı

Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı: Okan Akyürek / Serbest

Spor Toto Özel Ödülü: Mürsel Çetin / Haber Kent Sitesi

Yılın Portre Fotoğrafı: Uğur Yıldırım / Milliyet Gazetesi

Yılın Foto Röportajı: Uğur Yıldırım / Milliyet Gazetesi

Ara Güler Özendirme Ödülü: Elif Çimiç / Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Yılın Basın Fotoğrafı Ahmet Faruk Sarıkoç Kimdir?

1992 İstanbul doğumlu Sarıkoç, 16 yaşında Soma’daki maden faciasını görüntüleyerek gazeteciliğe başladı. Özellikle çevre ve doğa odaklı çalışmaları ile dikkat çeken Sarıkoç, drone ve havadan görüntüleme teknikleriyle İstanbul ve Marmara bölgesindeki dönüşümü takip ediyor.

Ödül kazanan fotoğrafı “Büyüyen İstanbul”, Sazlıdere Barajı çevresinde tarım arazileri ile yükselen şantiyeleri aynı karede göstererek şehirleşmenin doğa üzerindeki etkisini anlatıyor.

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Kadir Can

1971’de gazeteciliğe başlayan Kadir Can, Cumhuriyet, Hürriyet, Sabah ve Atlas dergisi gibi yayınlarda çalıştı. 25 ödüle sahip olan Can, foto muhabirliği tarihine damga vurmuş bir isim olarak TFMD tarafından ödüllendirildi.

Türkiye Güzellikleri Ödülleri 2 Nisan’da Açıklanacak

TFMD’nin uluslararası sergilerle dünyaya taşıdığı “Türkiye Güzellikleri” ödüllerinin sonuçları 2 Nisan’da kamuoyuna duyurulacak.

Haberin Fotoğrafları ve Videosuna Linkten Ulaşabilirsiniz

https://sendgb.com/RUdyK8zEIlO