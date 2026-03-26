Aktürk, 21 Mart’ta Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetlerinde bulunan Katar Silahlı Kuvvetleri helikopterinin kaza kırım sonucu düştüğünü bildirdi. Kazada Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can ile Katar Silahlı Kuvvetleri personellerinin şehit olduğunu belirterek, şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Olayla ilgili ön değerlendirmede kazanın teknik arıza nedeniyle meydana geldiği belirlendi; kesin nedenin Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağı ifade edildi.

Ağrı’daki Askeri Araç Kazasında Şehitler

Aktürk ayrıca 24 Mart’ta Ağrı’da meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay ve Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel’in şehit olduğunu belirtti. Şehitlere de rahmet dileğinde bulundu.

Terörle Mücadelede Sürdürülebilir Başarı

Terörle mücadelede TSK’nın etkin şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, son bir haftada 2 PKK’lı teröristin teslim olduğunu, mayın/EPİ tespit ve imha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı yapılan çalışmalarda, 107 kişi yakalandı, 950 kişi engellendi. 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 1524 kişi yakalanmış, 16 bin 929 kişi hudutlara geçmeden engellenmiştir.

NATO’dan Irak Misyonu Çekilme Kararı

Aktürk, TSK’nın uluslararası görevlerde barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlamaya devam ettiğini aktardı. NATO’nun kararına göre Irak Misyonu’nun sona erdirildiğini, Bağdat’taki Türk personelin tahliyelerinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Orta Doğu’daki Gerilimler: Türkiye’nin Tutumu

ABD–İsrail–İran çatışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Aktürk, bölgedeki çatışmaların barış ve istikrarı tehdit ettiğini söyledi. İsrail’in Lübnan’daki altyapı ve sivil hedeflere yönelik saldırılarını, Suriye topraklarındaki faaliyetlerini ve Batı Şeria’daki yerleşim politikalarını eleştirdi. İki devletli çözümün önemi vurgulandı ve uluslararası topluma çağrı yapıldı.

Tatbikatlar ve Eğitim Faaliyetleri

TSK’nın eğitim ve hazır olma faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini belirten Aktürk:

Türkiye‑Azerbaycan Sarsılmaz Kardeşlik‑2026 Tatbikatı Sarıkamış’ta devam ediyor,

Sarıkamış’ta devam ediyor, Türkiye‑Pakistan Cinnah‑13 Ortak Komando Tatbikatı ve Haydar Aliyev Müşterek Tabur Tatbikatı planlandığını açıkladı.

Ayrıca Karadeniz’de mayın tehlikesine karşı oluşturulan MCM BLACK SEA Görev Grubu faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Savunma Sanayinde Yerli ve Milli Adımlar

Aktürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yeni SİPER‑1 Hava Savunma Sistemi bataryası teslim edildiğini, Aksungur İHA ve CATS EO/IR gibi sistemlerin kabulünün tamamlandığını duyurdu.

Ayrıca MKE’nin Uluslararası Havacılık Kalite Grubu (IAQG) Europe üyeliğine kabul edildiğini belirtti.

Personel ve Askeri Öğrenci Alımları

2026 yılı Harp Okulları ve Astsubay MYO askeri öğrenci tercih işlemlerinin 25 Mart – 24 Nisan tarihleri arasında yapılacağını açıklayan Aktürk, Türkiye İş Kurumu koordinasyonunda bölgesel kariyer fuarlarına katılım sağlanacağını bildirdi.

Eurofighter Typhoon Tedariki

Aktürk, 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki ile ilgili sözleşmenin 2025 Ekim’de Türkiye ve İngiltere liderlerince imzalandığını hatırlattı. Ayrıca teknik ve lojistik destek sözleşmelerinin de MSB tarafından imzalandığını ifade etti.

Karadeniz’de Deniz Güvenliği

Ordu açıklarında ABD menşeli bir insansız deniz aracının imha edildiğini belirten Aktürk, Karadeniz’de deniz güvenliğinin 7/24 sürdüğünü söyledi. Vatandaşların şüpheli cisim tespitinde yetkili birimlere haber vermesi gerektiğini vurguladı.

Planlanan NATO Kolordu Karargahı

Türkiye’de kurulması planlanan çok uluslu NATO Kolordu Karargahı ile ilgili süreç hakkında bilgi veren Aktürk, çalışmaların devam ettiğini, prosedürlerin henüz tamamlanmadığını bildirdi.