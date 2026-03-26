Jandarma Genel Komutanlığı, envanterine kattığı yerli üretim GÖKBEY helikopterleri için özel bir kısa film hazırladı. Kurumdan yapılan bilgilendirmeye göre, animasyon ve gerçek görüntülerin harmanlandığı yapımda, Türkiye’nin savunma alanındaki yerli üretim hamlesi ön plana çıkarıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri’nin başrolde olduğu film, Jandarma’nın havacılık gücüne vurgu yapıyor. Üretim sürecine katkı sağlayan kurumlar arasında yer alan Jandarma, teslim edilen ilk üç helikopteri aktif görevlerde kullanmaya başladı. Halihazırda envanterde 5 adet GÖKBEY helikopteri bulunuyor.

Savunma sanayine yaratıcı anlatım

Film, Jandarma Havacılık Komutanlığı’nda gerçekleştirilen çekimlerle başlıyor. Hikâyede, bir yer hizmet aracı GÖKBEY’i uçuşa hazırlamak üzere ararken, farklı helikopterlerle karşılaşıyor. Yabancı menşeli modellerle GÖKBEY arasında geçen diyaloglar, izleyiciye esprili bir anlatımla sunuluyor.

Yapımda yer alan “Daima hazır” ve “Daha ileriye” mesajları ise Türkiye’nin savunma sanayisindeki kararlılığına ve özgüvenine vurgu yapıyor.