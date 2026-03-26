yüzyılın en önemli bestecilerinden Johannes Brahms tarafından 1860’lı yıllarda bestelenen eser, klasik requiem geleneğinden farklı bir yaklaşım sunuyor. Latince yerine Almanca İncil metinlerinin kullanıldığı yapıtta, ölüm teması dramatik yönünden ziyade insanın kırılganlığı, sabrı ve umut arayışı üzerinden ele alınıyor. Bu yönüyle eser, koro-senfonik repertuvarın en seçkin örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Güçlü Kadro Sahne Alacak

Konser, dünyaca tanınan koro şefi Jan Schumacher yönetiminde gerçekleştirilecek. Gecede soprano Ceren Aydın ve bariton Kartal Karagedik solist olarak sahne alacak.

Piyanoda Filiz Peker ile Gülce Sevgen, timpanide ise Can Kıyıcı performans sergileyecek. Sanatçıların yorumuyla eser, izleyicilere hem teknik hem de duygusal açıdan zengin bir müzik deneyimi sunacak.

Konser Detayları

Etkinlik, 28 Mart saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleştirilecek. Yoğun ilgi görmesi beklenen konser, Ankara’daki klasik müzik takviminde öne çıkan etkinlikler arasında yer alıyor.

