ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi’nin yıllık bağış etkinliğinde yaptığı konuşmada İran’a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran yönetiminin ABD ile bir anlaşma yapmak istediğini iddia ederek, bu durumun kamuoyuna açıklanmadığını ileri sürdü.

İranlı yetkililerin hem kendi halklarının tepkisinden hem de ABD’nin olası müdahalesinden çekindiğini söyleyen Trump, bu nedenle sürecin açık şekilde dile getirilmediğini savundu.

Konuşmasında “savaş” ifadesini kullanmaktan kaçındığını belirten Trump, bunun yerine “askeri operasyon” tanımını tercih ettiğini söyledi. ABD’nin İran’a yönelik hamlelerini bu çerçevede değerlendiren Trump, süreci “tehdit unsurlarının ortadan kaldırılması” olarak nitelendirdi.

Trump ayrıca, İran’dan geldiğini öne sürdüğü büyük çaplı bir füze saldırısının ABD tarafından engellendiğini iddia etti. Açıklamasında, yüksek hızla ilerleyen çok sayıda füzenin hedeflerine ulaşmadan etkisiz hale getirildiğini ve herhangi bir zarar oluşmadığını ifade etti.

ABD Başkanı, İran’ın nükleer kapasitesine yönelik sert söylemlerini sürdürerek, bu tehdidin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.