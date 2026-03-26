Gençlerbirliği Antalya Kampına Başladı
27 Mart Cuma

  • 18.00 Trabzonspor – Bahçeşehir Koleji | Hayri Gür Spor Salonu
  • 18.00 Glint Manisa Basket – Beşiktaş GAİN | Muradiye Spor Kompleksi
  • 20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol – Türk Telekom | Gazanfer Bilge Spor Salonu

28 Mart Cumartesi

  • 13.00 Safiport Erokspor – Galatasaray MCT Technic | Sinan Erdem Spor Salonu
  • 15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket – Aliağa Petkimspor | Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu

29 Mart Pazar

  • 15.30 Anadolu Efes – Tofaş | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
  • 18.00 Karşıyaka – Mersinspor | Mustafa Kemal Spor Salonu
  • 20.30 Bursaspor – Fenerbahçe Beko | Tofaş Spor Salonu

Basketbolseverler, Süper Lig’in 24. haftasında takımlarının performansını yakından takip edecek. Yarınki maçlarla başlayacak bu hafta, ligdeki puan durumunu etkileyecek kritik karşılaşmaları içeriyor.

Kaynak: AA