27 Mart Cuma
- 18.00 Trabzonspor – Bahçeşehir Koleji | Hayri Gür Spor Salonu
- 18.00 Glint Manisa Basket – Beşiktaş GAİN | Muradiye Spor Kompleksi
- 20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol – Türk Telekom | Gazanfer Bilge Spor Salonu
28 Mart Cumartesi
- 13.00 Safiport Erokspor – Galatasaray MCT Technic | Sinan Erdem Spor Salonu
- 15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket – Aliağa Petkimspor | Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu
29 Mart Pazar
- 15.30 Anadolu Efes – Tofaş | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
- 18.00 Karşıyaka – Mersinspor | Mustafa Kemal Spor Salonu
- 20.30 Bursaspor – Fenerbahçe Beko | Tofaş Spor Salonu
Basketbolseverler, Süper Lig’in 24. haftasında takımlarının performansını yakından takip edecek. Yarınki maçlarla başlayacak bu hafta, ligdeki puan durumunu etkileyecek kritik karşılaşmaları içeriyor.
Kaynak: AA