Ankara Rüzgarlı Sokak’ın duayen gazetecilerinden Necdet Buluz, Bodrumda vefat etti. Ankara’da yayınlan Son Havadis Gazetesi’nde Yazışleri Müdürlüğü yapan Necdet Buluz Gazetecilik yılları içinde önemli bazı kuruluşların basın ve halkla ilişkilerini de yürüttü.1992 yılında Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevine getirildi.

Necdet Buluz emekli olduktan sonra Bodrum’a yerleşti ve çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 79 yaşında vefat eden Necdet Buluz’un 3 yayınlanmış kitabı, tezleri, araştırmaları ve makaleleri bulunmaktadır.