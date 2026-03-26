Hayatını kaybedenler arasında 121 çocuk, 81 kadın ve 42 sağlık çalışanı bulunuyor. Yetkililer, saldırıların özellikle sivil alanları hedef alması nedeniyle durumun kritik olduğunu vurguladı.
- Ölü sayısı: 1094
- Yaralı sayısı: 3.119
- Ölenler arasında: 121 çocuk, 81 kadın, 42 sağlık çalışanı
- Saldırılar 2 Mart’ta başladı ve ülkenin farklı bölgelerini etkiledi
Bu gelişmeler, Orta Doğu’daki gerilimi artırarak Lübnan’daki insani krizi derinleştiriyor. Yetkililer, uluslararası toplumdan acil yardım çağrısında bulundu.
Kaynak: DHA