Bangladeş’in Rajbari bölgesindeki Daulatdia terminalinde meydana gelen korkunç kazada, başkent Dakka’ya gitmekte olan bir yolcu otobüsü feribota binerken kontrolden çıkarak Padma Nehri’ne düştü. Otobüsün içinde yaklaşık 40 kişinin bulunduğu bildirildi.

Kaza sonrası bölgeye hızla sevk edilen itfaiye, arama ve kurtarma ekipleri, gece boyunca süren çalışmaların ardından otobüsü vinç yardımıyla sudan çıkardı. Yapılan açıklamalara göre, arama çalışmaları sırasında 24 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, kayıp diğer yolcuların bulunması için arama çalışmalarının donanma ve sahil güvenlik ekiplerinin desteğiyle devam ettiğini bildirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceği aktarıldı.