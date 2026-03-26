YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarını açıkladı. 100 ülkeden 1900'ü aşkın yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralama, kurumun bugüne kadarki en kapsamlı çalışması oldu. Sıralamada 'Beşeri Bilimler ve Sanat', 'Mühendislik ve Teknoloji', 'Fen Bilimleri ve Tıp', 'Doğa Bilimleri' ile 'Sosyal Bilimler ve İşletme' olmak üzere 5 ana alan ve 55 alt bölüm değerlendirildi. Değerlendirme, 'akademik itibar', 'işveren itibarı', 'makale başına araştırma atıf sayısı', 'H indeksi' ve 'uluslararası araştırma ağı' olmak üzere 5 gösterge baz alınarak yapıldı. Türkiye'den toplam 11 üniversite farklı alanlarda dünyada ilk 500'e girmeyi başardı. Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul Üniversitesi (İÜ), Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Sabancı Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) farklı alanlarda ilk 500'de yer alan Türk üniversiteleri oldu.

SANAT VE BEŞERİ BİLİMLER

QS Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamasında, 'Sanat ve Beşeri Bilimler' alanında ilk 500'de 9 Türk üniversitesi sıralamaya girdi. ODTÜ 242, İÜ 279, İTÜ 284, Hacettepe Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi 305, Koç Üniversitesi 383, Ankara Üniversitesi 391'inci olarak listeye girerken, Bilkent Üniversitesi 401-450, Gazi Üniversitesi ise 451-500 bandında yer aldı.

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ

'Mühendislik ve Teknoloji' alanında İTÜ 91'inci olarak dünyada ilk 100'e girme başarısı gösterirken, ODTÜ 103, Boğaziçi Üniversitesi 236, Koç Üniversitesi 243, Sabancı Üniversitesi 266, YTÜ 273, Bilkent Üniversitesi 290'ıncı olarak ilk 300'de yer aldı. Hacettepe Üniversitesi de 364'üncü sırada yer aldı ve bu alanda ilk 500'e giren 8'inci Türk üniversitesi oldu.

SOSYAL BİLİMLER VE İŞLETME

'Sosyal Bilimler ve İşletme' alanında ODTÜ 173, Boğaziçi Üniversitesi 217, Koç Üniversitesi 252, Bilkent Üniversitesi 278, İstanbul Üniversitesi 346, İTÜ ve Sabancı Üniversitesi 353'üncü oldu. Hacettepe Üniversitesi 401-450, Ankara Üniversitesi 451-500 bandında yer aldı. Böylece bu alanda toplam 9 üniversite ilk 500'e girdi.

FEN BİLİMLERİ VE TIP İLE DOĞA BİLİMLERİ

'Fen Bilimleri ve Tıp' alanında Hacettepe Üniversitesi 308'inci sırada yer alırken onu 390'ıncı sırada yer alan Ankara Üniversitesi takip etti. İÜ de 451-500 bandında yer alarak bu alanda ilk 500'e girmeyi başaran 3 Türk üniversitesinden biri oldu. 'Doğa Bilimleri' alanında da İTÜ 251, ODTÜ 300'üncü olarak ilk 300'e girmeyi başarırken, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi 451-500 bandında kendilerine yer bularak bu alanda ilk 500'e giren 4 Türk üniversitesi arasında yer aldı.

'KARARLI ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, Türk üniversitelerinin uluslararası alandaki başarılarının artarak sürmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Özvar, 'Türk yükseköğretimi küresel rekabette üst sıralara yükselmeye devam edecektir. Hep birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak için planlı ve kararlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sıralamalarda yer alan tüm üniversitelerimizi kutluyorum' değerlendirmesinde bulundu. (DHA)