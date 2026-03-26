ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı askeri operasyonların ardından, bölgedeki en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda kriz büyüyor. İran’ın misilleme olarak bazı ticari gemilere geçiş izni vermemesi üzerine Boğaz’daki deniz trafiği ciddi şekilde aksadı.

Gerilim nedeniyle geçiş yapamayan çok sayıda gemi, başta Basra Körfezi olmak üzere Boğaz çevresinde demirlemek zorunda kaldı. Bölgedeki yoğunluk dikkat çekerken, gemilerin büyük bölümünün açık denizde beklediği bildirildi.

İran yönetimi, ABD ve İsrail ile bağlantısı bulunmayan ülkelerin gemilerinin belirlenen kurallara uymaları şartıyla geçiş yapabileceğini duyurdu. Ancak askeri yetkililer, yeni kuralların kalıcı olabileceği mesajını verdi.

“Geçişe biz karar veririz”

İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hatemu’l Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Boğaz’daki düzenin değiştiğini belirterek, ABD ve İsrail bağlantılı unsurlara geçiş izni verilmeyeceğini açıkladı. Zülfikari, Boğazdan hangi gemilerin geçeceğine İran’ın karar vereceğini ifade etti.

1900’e yakın gemi beklemede

Gemi takip sistemi verilerine göre 20-22 Mart tarihleri arasında bölgede hareket edemeyen yaklaşık 1900 gemi bulunuyor. Bunların önemli bölümünü petrol tankerleri, dökme yük ve konteyner gemileri oluşturuyor. Verilere göre, bölgede bekleyen tankerlerde yaklaşık 190 milyon varil petrol ve türevi ürün bulunuyor.

Dünyanın önde gelen taşımacılık şirketlerinden Hapag-Lloyd da yaptığı açıklamada, 6 gemisinin Basra Körfezi’nde beklemek zorunda kaldığını duyurdu.

Navlun fiyatları hızla yükseliyor

Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi yetkilileri, Boğaz’daki aksamanın küresel deniz ticaretine ciddi etkileri olduğunu belirtiyor. Analizlere göre tanker taşımacılığında fiyatlar kısa sürede büyük oranda yükseldi.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nın dünya petrol taşımacılığı açısından kritik önemde olduğuna dikkat çekerek, uzun süreli bir kapanmanın küresel enerji arzını ve ticaret dengelerini derinden etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.