Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, seçim döneminde verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor. İlçeye vizyon kazandıracak projelerin başında gelen ve Başkan Koç’un “Gözbebeği Projem” ol rak tanımladığı Başdeğirmen Mesire Alanı projesinde kapsamlı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Haymana’ya Yeni Bir Yaşam Alanı Kazandırılıyor

Başkan Koç’un öncülüğünde hayata geçirilen projede; gölet, düğün salonları, at çiftliği, dumanlı ve dumansız piknik alanları, futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası ve açık hava fitness alanları gibi çok sayıda sosyal donatı yer alıyor.

Ayrıca projede yürüyüş ve bisiklet yolları, modern kafeterya, yöresel ürün dükkânları, geniş otopark alanı ve profesyonel peyzaj düzenlemeleri de bulunuyor. Bu özellikleriyle Başdeğirmen Mesire Alanı, sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda Haymana’nın yeni cazibe merkezi olmaya aday.

Başkanlık Konutu da Proje Kapsamında

Proje kapsamında belediye başkanlık konutu da yer alıyor. Başkan Levent Koç, projenin Haymana’nın sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandığını belirterek, “Halkımıza ne söz verdiysek, fazlasını yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Haymana’ya değer katan projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Başdeğirmen tamamlandığında sadece Haymana’nın değil, tüm Ankaralıların nefes alacağı bir yaşam alanı olacak.” dedi.

Halkın Takdirini Topluyor

Haymana halkı, Levent Koç’un vizyoner yönetim anlayışını takdirle karşılarken, Başdeğirmen Mesire Alanı’nın tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyor. İlçede gözle görülür bir dönüşüm yaşanırken, Başkan Koç’un hizmet odaklı yaklaşımı vatandaşlardan tam not alıyor.