Mahkeme, dosyada yer alan iki ayrı çek nedeniyle sanık hakkında toplamda yaklaşık 70 milyon lira adli para cezası uygulanmasına hükmetti. Karar kapsamında ayrıca Levent hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı da getirildi.

Dava sürecinde incelenen çeklerin karşılıksız çıktığı ve ilgili mevzuat kapsamında suçun oluştuğu değerlendirilirken, mahkeme bu gerekçeler doğrultusunda cezaya hükmetti. Kararın henüz kesinleşmediği, tarafların yasal süre içerisinde istinaf ve temyiz başvurusunda bulunabileceği öğrenildi.

Öte yandan, kamuoyunda müzik kariyeri ve sosyal yardım çalışmalarıyla tanınan Haluk Levent'in veya avukatlarının karara ilişkin yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.