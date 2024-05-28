Lenf benzleri neden şişer?

Lenf bezini oluşturan lenf hücrelerinin çoğalarak tümörleşmesinin lenf bezi şişmesine neden olduğunu belirten Prof. Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz, “Lenf düğümleri, lenf damarları, dalak, tonsiller ve ince bağırsakta bulunan payer plakları; vücudumuzdaki lenfatik organlar olarak sıralanıyor. Her lenf bezi büyümesi kanser değildir. Lenf bezleri, çocukluk çağından itibaren çeşitli sebeplerle şişebiliyor. En çok görülen sebebi ise bazı enfeksiyon hastalıkları. Çocukluk döneminde lenf bezi şişmesi çoğunlukla enfeksiyon hastalıklarından kaynaklanırken, yaş ilerledikçe tümörleşme riskini de yükseltiyor” dedi.

“Lenf nodları; bakteri veya toksin gibi yabancı maddelerin filtrelenme yeridir. Lenf sıvısı akışı lenf düğümlerinde yavaşladığı için burada bulunan bağışıklık hücreleri bu yabancı maddeleri kolayca yakalar ve yok eder. Lenf nodları bağışıklık sistemi hücrelerinin üretim yeridir. Lenf sıvısındaki protein miktarını düzenleyerek lenfatik drenaj ile osmotik basıncı ayarlar.”

Lenf düğümleri kapsüllü, 2-30 milimetre uzunluğa kadar değişen boyutlarda ve oval yapılarda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Itır Şirinoğlu, "Lenf nodları insan vücudunda yaklaşık 600-700 adet bulunur. Bunların büyük bir kısmı karın bölgesinde ve baş-boyun bölgesindedir. Daha sonra koltuk altı ve kasık bölgesinde bulunmaktadır. Vücudun daha derininde bulunan lenf nodları elle muayenede hissedilemez ancak enfeksiyon ve kanser gibi durumlarda büyüyüp belirgin hale gelir. Ancak atletik ve zayıf insanlarda da lenf düğümleri hissedilebilir" dedi.

‘LENF BEZİ BÜYÜMESİ EN ÇOK BAŞ-BOYUN BÖLGESİNDE GÖRÜLÜR’

Prof. Dr. Demiriz, lenf bezlerinin çeşitli sebeplerle şişebildiğini ancak şişmenin temel nedeninin lenf bezlerinin bölgesel iltihaplanması olduğunu söyleyerek, “En çok görülen sebebi, bazı enfeksiyon hastalıklarıdır. Bunun dışında, lenf bezini oluşturan lenf hücrelerinin çoğalarak tümörleşmesi de lenf bezi şişmesine neden olabilir. Lenf bezi büyümesi en çok baş-boyun bölgesinde yerleşim göstermektedir. Baş ve boyun bölgesinde meydana gelen büyümeler genellikle viral bir solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle ortaya çıkar. Köprücük kemiği üzerinde yer alan büyümeler kötü huylu hastalıklar açısından uyarıcıdır. Koltuk altı ön bölgesindeki lenf bezlerinde büyüme meydana gelmesi, meme kanseri açısından önem arz eder. Lenf bezi büyümelerinin en sık gözlendiği bölgelerden biri de kasıkların çevresidir. Çeşitli enfeksiyonlara bağlı olarak kasık bölgesinde yer alan lenf düğümleri 2 santimetre ve üzeri boyuta ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

‘LENF BEZLERİNİN ASIL ŞİŞME SEBEBİ İLTİHAPLANMADIR’

Prof. Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz; lenf bezi büyümesi yapan bazı hastalıklarla ilgili bilgiler vererek, “Tonsillit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, kulak enfeksiyonu, diş apsesi, kızamık, cilt veya yara enfeksiyonları, lenf bezi şişmesine yol açabilir. Bu tarz hastalıklara bağlı olarak gelişen lenf bezi iltihabı, genellikle antibiyotik tedavileriyle bir süre sonra geçer ve tıbbi bir hasar bırakmaz. Lenfomada (lenf kanseri) ve lösemilerde lenfatik dokular, kontrolsüz bir şekilde çoğalır ve bu da lenf nodu büyümesine sebep olur. Kanser hücrelerinin başka bir organdan gelip lenf nodlarına yerleşmesiyle de lenf düğümü şişebilir. Kansere bağlı lenf nodu büyümesi varlığında hastalar, genellikle ilgili bölgelerde ele gelen bir şişme şikayetiyle doktora başvururlar. Hastalara kesin tanı konulması ve kanser evresinin tespit edilmesinden sonra, rutin kanser tedavisi uygulanır” diye konuştu.

‘ŞİŞEN LENF BEZİ ÜZERİNDE SICAKLIK VE KIZARIKLIK OLMASI ENFEKSİYONU GÖSTEREBİLİR’

Büyüyen lenf bezinin kıvamının lastik kıvamında olması lenfoma hastalığının belirtisi olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz, “Enfeksiyona bağlı oluşan büyümeler daha yumuşak kıvamlıyken, büyümüş lenf düğümünün sert yapıda olması altta yatan bir kanser varlığına işaret edebilir. Lenf bezleri kapsüllü dokulardır. Büyümeleri sonucu kapsülleri gerilir ve ağrı oluşabilir. Şişen bezin etrafında ısı artışı ya da kızarıklık gibi bulgular altta yatan sebebin enfeksiyon olduğunu destekleyen işaretlerdir. Büyüyen lenf düğümünün çevre dokulara yapışık olması ve hareketinin kısıtlanması, altta yatan bir kanserin lenf düğümüne sıçramasına bağlı olarak oluşabilir. Otoimmün hastalıklar, vücudun bağışıklık sistemi hücrelerininin kendi kendine saldırmasını ifade eder. Bazı otoimmün hastalıklar da lenf düğümlerinde büyümeye sebebiyet verebilir. Bu hastalıklardan bazıları; sistemik lupus eritematozus (kelebek hastalığı), romatoid artrit olarak sayılabilir” dedi.