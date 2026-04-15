Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi, iş dünyasında köklü bir dönüşümü beraberinde getiriyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık’a göre bu süreçte mesleklerin tamamen yok olması beklenmese de, birçok alanda görevler parça parça makinelere devrediliyor. Özellikle rutin işlerde çözülmenin kaçınılmaz olduğunu belirten Kırık, hem beyaz yaka çalışanların hem de giriş seviyesi mesleklerin bu değişimden ciddi şekilde etkileneceğini vurguluyor. Yeni dönemde ise öne çıkan unsur, bireylerin sahip olduğu beceriler ve yapay zekâ ile kurduğu ilişki olacak.

“MESLEKLERİN TAMAMEN ORTADAN KALKACAĞI SÖYLEMLER ABARTILI”

Ali Murat Kırık, yapay zekâ teknolojilerinin iş gücü üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmesinde, mesleklerin tamamen ortadan kalkacağı yönündeki söylemlerin abartılı olduğunu ancak iş yapış biçimlerinin köklü bir dönüşümden geçtiğini vurguladı. Kırık, “Yapay zekânın geldiği noktaya baktığımda, bazı mesleklerin tamamen ‘tarih olacağı’ söylemini abartılı bulmakla birlikte, mevcut iş yapış biçimlerinin köklü şekilde değişeceğini çok net görüyorum.” dedi.

“DÖNÜŞÜM ÇOK HIZLI İLERLİYOR”

Yapılan araştırmalara dikkat çeken Kırık, “Epoch AI ve Ipsos tarafından ortaya konan veriler, çalışanların yaklaşık yüzde 20’sinin işindeki bazı görevlerin yapay zekâ tarafından devralındığını gösteriyor. Bu oran ilk bakışta sınırlı gibi görünse de aslında dönüşümün ne kadar hızlı ilerlediğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı. Bu sürecin mesleklerin tamamen yok olmasından ziyade, görevlerin parça parça makinelere devredilmesi anlamına geldiğini belirten Kırık, “Burada bahsedilen şey bir mesleğin tamamen ortadan kalkmasından ziyade, o mesleğin içindeki görevlerin adım adım makinelere devredilmesidir.” diye konuştu.

“RUTİN İŞLERDE ÇÖZÜLME KAÇINILMAZ”

Yapay zekânın özellikle rutin ve tekrara dayalı işlerde etkisini daha hızlı gösterdiğini dile getiren Kırık, “Özellikle rutin, tekrara dayalı ve belirli kurallara bağlı işlerde ciddi bir çözülme yaşanacağını düşünüyorum.” dedi. Veri giriş operatörlüğü, çağrı merkezi hizmetleri, temel muhasebe işlemleri ve standart raporlama gibi alanların otomasyona açık olduğuna dikkat çeken Kırık, “Bu meslekler tamamen yok olmayabilir ancak bu alanlarda çalışan kişi sayısının ciddi şekilde azalması, iş tanımlarının daralması ve insanların daha farklı becerilere yönelmek zorunda kalması kaçınılmaz bir gerçek.” ifadelerini kullandı.

