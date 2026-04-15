Türkiye Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Tahsin Sendinç, Türkiye’de trafik yönetiminin uzun süredir ciddi bir koordinasyon sorunu yaşadığına dikkat çekti.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Sendinç, geçmişte farklı kurumların yer aldığı ve düzenli olarak toplanan trafik kurullarının, sistem değişikliği sonrası bu kurullar kapatıldı.

“TRAFİK TÜRKİYE’DE SAHİPSİZ KALDI”

“Yıllardır söylüyorum; Türkiye’de trafik sahipsiz. Eskiden Başbakan Başkanlığında 6 ayda bir toplanması gereken ve Trafik Başkanlığı bünyesinde her ay toplanan kurullar vardı ve belli bir koordinasyon sağlanıyordu. Ancak sistem değişikliği sonrası koordinasyon zayıfladı. Bugün kurumlar kendi görev alanlarına çekilmiş durumda. Ortak akıl, ortak uygulama neredeyse yok denecek kadar az.”

KOORDİNASYON EKSİKLİĞİ VE LİYAKAT TARTIŞMASI

Trafikte yaşanan sorunların temelinde sadece kural ihlalleri olmadığını vurgulayan Sendinç, uygulama aşamasındaki eksikliklere dikkat çekti. “Kanunlar açık, yönetmelikler net. Ancak uygulamada ciddi sorunlar var. Bu noktada koordinasyon eksikliği ve yer yer liyakat problemi karşımıza çıkıyor. Kurallar kağıt üzerinde var ama sahada karşılığı yeterince yok.”

YAYA GEÇİTLERİNDE ÖLÜMLER NEDEN ARTIYOR?

Son yıllarda özellikle ışıksız yaya geçitlerinde yaşanan ölümlü kazalara değinen Sendinç, sorunun çok boyutlu olduğunu ifade etti. “Yaya önceliği kuralı getirildi ancak bu kural sahada tam anlamıyla karşılık bulamadı. Sürücülerin bir kısmı kurala uymuyor, yayaların bir kısmı ise nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Sonuçta en büyük bedeli yine yaya ödüyor.” Sendinç’e göre kazaların artmasının temel nedenleri şöyle sıralanıyor: “Yetersiz sürücü eğitimi, yayaların bilinç eksikliği, denetimlerin yetersizliği ve kuralların sahada tutarlı uygulanmaması.”

“EĞİTİM VAR AMA ETKİLİ DEĞİL”

Trafik bilincinin oluşmasında eğitimin kritik rol oynadığını belirten Sendinç, kamu spotlarının etkisizliğine de dikkat çekti: “Geçmişte bilinçlendirmeyi sağlamak için kamu spotları hazırlandı ancak bunlar genellikle izlenmeyen saatlerde yayımlandı. Dolayısıyla toplumda gerçek bir farkındalık oluşmadı. Eğitim sadece verilmiş olmak için verilmemeli; etkili ve sürekli olmalı.”

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.