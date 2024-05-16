Türkiye'de en çok doğum Temmuz'da gerçekleşti

Türkiye'de 2023 yılında 958 bin 408 bebek dünyaya geldi. Bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız. Geçen yıl 29 bin 708 ikiz, 1311 üçüz, 70 dördüz ve daha fazla doğum yaşandı. En fazla doğum temmuz ayında gerçekleşti. Temmuzda 90 bin 318, ağustosta 88 bin 914, ocakta 84 bin 454, eylülde 82 bin 517, haziranda da 80 bin 822 kadın annelik heyecanı yaşadı. En az doğumun gerçekleştiği ay ise şubat oldu. Şubatta 72 bin 236, nisanda 73 bin 200, aralık ayında 75 bin doğum oldu.

15 yaşından küçük 130 anne

Doğumlarını 2001'de gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2023 yılında 29,2 oldu. İlk doğumunu 2023 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27 oldu. Geçen yıl 15 yaşından küçük 130 kadın anne oldu, bunlardan 4'ü ikinci defa doğum yaptı. 15-17 yaş grubunda ise 6 bin 505 kadın, anne oldu, bunlardan 535'i ikinci, 31'i üçüncü kez doğum yaptı. Annelerin yaş grubuna göre doğum sayıları şöyle:

"18-19 yaş grubunda 26 bin 946, 20-24 yaş grubunda 195 bin 558, 25-29 yaş grubunda 322 bin 94 doğum, 30-34 yaş grubunda 249 bin 364 doğum, 35-39 yaş grubunda 119 bin 757, 40-44 yaş grubunda 30 bin 592 doğum, 45-49 yaş grubunda 2 bin 77 doğum, 50 yaş ve üzeri 327 doğum gerçekleşti."

Doğan bebek sayısı seneler sonra 1 milyonun altında

Canlı doğum sayısı, verinin kaydedilmeye başladığı 2001 yılından beri ilk defa 1 milyonun altına düştü. Kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2023 yılında 1,51 çocuk olarak gerçekleşti.

Senelere göre bebek sayısı

Türkiye'de yıllara göre, doğum sayısı şöyle:

"2001'de 1 milyon 323 bin 341, 2002'de 1 milyon 229 bin 555, 2003'te 1 milyon 198 bin 927, 2004'te 1 milyon 222 bin 484, 2005'te 1 milyon 244 bin 41, 2006'da 1 milyon 255 bin 432, 2007'de 1 milyon 289 bin 992, 2008'de 1 milyon 295 bin 511, 2009'da 1 milyon 266 bin 751, 2010'da 1 milyon 261 bin 169, 2011'de 1 milyon 252 bin 812, 2012'de 1 milyon 294 bin 605, 2013'te 1 milyon 297 bin 505, 2014'te 1 milyon 351 bin 88, 2015'te 1 milyon 336 bin 908, 2016'da 1 milyon 316 bin 204, 2017'de 1 milyon 300 bin 258, 2018'de 1 milyon 257 bin 71, 2019'da 1 milyon 190 bin 950, 2020'de 1 milyon 118 bin 975, 2021'de 1 milyon 84 bin 548, 2022'de 1 milyon 39 bin 712, 2023'te 958 bin 408."