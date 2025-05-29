Ziyarete Kent Konseyi Başkanı İsmail İnam, Genel Sekreter Recep Karagöz, Kadın Meclisi Başkanı Semra Çakır ve Yürütme Kurulu Üyesi Yaşar Demir katıldı. Çalışmalar hakkında detaylı sunum ise Çaycuma Belediyesi Veterineri Doğuş Özdil tarafından yapıldı. Barınağın mevcut kapasitesinin 1.030 hayvan olduğu, tamamlandığında ise bu sayının 4.500'e çıkarılacağı bilgisi verildi.

Modern, Çevreci ve Yüksek Kapasiteli Barınak

Yüksek kapasitesi, modern altyapısı ve çevreci tasarımı ile dikkat çeken yeni barınak, Çaycuma ve çevresindeki sahipsiz hayvanlara daha iyi bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme olanakları sunmayı amaçlıyor. Yetkililer, çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, barınağın hizmete girmesiyle birlikte ilçedeki başıboş köpek sorununa büyük ölçüde çözüm sağlanacağını ifade etti.

“Barınak, Toplumsal Vicdanın Bir Yansımasıdır”

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Kent Konseyi üyeleri, hayvanların korunmasının yalnızca belediyenin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Hayvan haklarının önemine vurgu yapan yetkililer, tüm vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Konseyden yapılan açıklamada, “Bu barınak yalnızca bir bakım tesisi değil; hayvan hakları, yaşam hakkı ve toplumsal vicdanın somut bir yansımasıdır,” denildi.

Çaycuma’da Örnek Proje

Çaycuma Hayvan Barınağı, bölgedeki sahipsiz hayvanlara umut olurken, aynı zamanda Türkiye genelinde örnek gösterilebilecek projelerden biri olma yolunda ilerliyor. Çaycuma Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nin iş birliğiyle yürütülen bu projede Kent Konseyi’nin aktif desteği de dikkat çekiyor.