ÇAVUŞ IŞIK

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “Sağlam Addımlar: Artıq Çəkiyə Son” (The Consequences Of Overweight And A Healthy Lifestyle) başlıklı bilimsel-pratik konferans, obezitenin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Konferans; “Sağlamlığın Qorunması” İctimai Birliyi, TƏBİB (Azerbaycan Tabipleri Birliği) ve QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi tarafından organize edildi. Etkinlikte sağlık politikalarındaki reformlar, obeziteyle mücadelede güncel yaklaşımlar, sağlıklı yaşam tarzlarının yaygınlaştırılması ve önleyici sağlık hizmetleri gibi pek çok konu masaya yatırıldı.

Konferansın açılışında söz alan proje yöneticisi ve “Sağlamlığın Qorunması” İctimai Birliyi Başkanı Dr. Yazgül Abdıyeva, toplum sağlığının korunması adına yürütülen çalışmaların önemine değindi. Azerbaycan Milli Meclis Üyesi ve kardiyoloji uzmanı Dr. Rəşad Mahmudov ise obezitenin sadece estetik değil, ciddi kardiyovasküler riskleri barındıran bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

Türkiye’den katılan konuşmacılar arasında sağlıklı beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç, Aile Dizimi Uzmanı Kader Bekmezci Demiralp ve Neşe Kutlutaş’da yer aldı. Bu isimler kendi uzmanlık alanlarında gerçekleştirdikleri sunumlarla konferansa uluslararası bir perspektif kazandırdı.

KONFERANSA AZERBAYCAN’DAN YOĞUN İLGİ

Türkiye’yi temsilen konferansa konuşmacı olarak katılan yazar ve aile/ilişki danışmanı Mehtap Şafak, “Beden Açlığı, Ruhun Boşluğudur” başlıklı sunumuyla izleyicilere derin bir perspektif sundu. Şafak, konuşmasında özellikle çocukluk döneminde yaşanan travmaların, değersizlik duygusunun ve duygusal ihmallerin ilerleyen yaşlarda yeme bozukluklarına ve psikolojik açlığa zemin hazırladığını anlattı.

Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın obeziteyle mücadele stratejilerini desteklediğini belirten Şafak, bu sorunun yalnızca diyet ve sporla çözülemeyeceğini, psikolojik destekle bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Obezitenin yalnızca bir bedensel fazlalık değil, kimi zaman sabırla gerçekleştirilen bir intihar biçimi olduğunu dile getirdi.

Sunumunda çarpıcı bir karşılaştırmaya da yer veren Mehtap Şafak, dünyada açlıkla mücadele eden insan sayısının, obeziteyle savaşanların üçte biri kadar olduğuna dikkat çekerek, 21. yüzyılın en büyük çelişkilerinden birine ışık tuttu. Konferans boyunca Azerbaycan ve Türkiye’den gelen sağlık profesyonelleri; kalp-damar sistemi, karaciğer, göz, endokrin sistem üzerindeki etkiler, psikolojik boyutlar, nefes teknikleri ve aile içi dinamikler gibi çok sayıda başlıkta sunumlar gerçekleştirdi. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı konferans, bilimsel bilgi ve pratik deneyimlerin paylaşılması açısından verimli bir platform olarak değerlendirildi. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara sertifikalar verilirken, benzeri etkinliklerin düzenli olarak yapılması yönünde ortak bir irade oluştu.