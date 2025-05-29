İzmir Valisi Süleyman Elban, yaklaşan orman yangını sezonu öncesi alınan tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. İzmir Valiliği’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Elban, kentte 12 helikopter ve 4 yangın söndürme uçağının hazır beklediğini vurgulayarak, “Hava araçları açısından çok yeterli ve güçlü durumdayız. Standart kapasitenin üzerinde bir filoya sahibiz” dedi.

1 Haziran’dan itibaren ormanlara giriş yasaklanacak

Vali Elban, 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında İzmir’deki tüm ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Orman çevresinde ateş yakmak, biçerdöverle çalışmak ve nadas yakmak da yasaklar arasında yer aldı. Elban, "Orman yangınlarına maksimum 11 dakika içinde müdahale edecek şekilde organize olduk. Geçen yıl bu süreyi 8 dakikaya kadar düşürmüştük" diye konuştu.

Yangın sezonu öncesi hazırlıklar tamamlandı

Geçen yıl İzmir’de çıkan 513 yangında 4 bin 376 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Vali Elban, “Bu alanlara 3 milyon 700 bin fidan dikimi ve 2 milyon 600 bin tohum ekimi gerçekleştirdik. Ayrıca son 20 yılda kent genelinde 110 bin hektardan fazla alanı ağaçlandırdık” ifadelerini kullandı.

5 binden fazla gönüllü eğitildi, 144 yangın havuzu hazırlandı

İzmir genelinde 5 bin 538 kişiye orman gönüllüsü eğitimi verildiğini belirten Elban, “Yangınlara karadan ulaşmak için yol bakımlarını tamamladık. 144 yangın havuzu dolu ve faal durumda. Ayrıca 62 arazözümüz ve yeni katılan 227 personelimizle hazırız” dedi.

Vatandaşa uyarı: İzmarit atmayın, mangal küllerine dikkat edin

Vali Elban, orman yangınlarının büyük kısmının ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıktığını vurgulayarak vatandaşlara şu çağrıda bulundu: “Hobi bahçelerinde, yazlık alanlarda ve kırsal konutlarda ateş yakılmamalı. Mangal küllerini çevreye dökmek büyük risk. Özellikle izmaritlerin araç camından yola atılması, geçtiğimiz yıl birçok yangına sebep oldu. Lütfen bu konuda daha duyarlı olalım.”

Kundaklama iddialarına yanıt: Dezenformasyona dikkat

Yangınların büyük kısmının doğal nedenlerden veya ihmal sonucu çıktığını belirten Vali Elban, “Geçen yıl çıkan orman yangınlarında kundaklama tespiti yapılmadı. Vatandaşlarımız resmi açıklamalar haricindeki bilgilere itibar etmemeli” uyarısında bulundu.