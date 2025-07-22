Ankara Valiliği, Furkan Eğitim ve Araştırma Derneği’nin Ankara’daki merkez binası ile Sincan, Şentepe ve Ulus’taki üç temsilciliğini "izinsiz lokal işletimi" gerekçesiyle mühürleme kararı aldı. Alınan Karar, 21 Temmuz 2025’te derneğe bildirildi ve İl Dernekler Müdürlüğü’nün denetimlerinde bu binalarda izinsiz lokal faaliyetleri yürütüldüğü iddia edilerek idari para cezası uygulandı. Valilik denetimi sonrası alınan bu karar, dernek yetkilileri tarafından eleştirildi



Furkan Derneği’nin Tepkisi

Furkan Derneği bu kararı skandal” ve “hukuksuz” olduğunu savundu. Dernek, binalarında alkollü lokal işletimi gibi bir faaliyet olmadığını sadece Kur’an okuma, tefsir dersleri, İslami eğitim ve sosyal yardım faaliyetleri yürütüldüğünü belirtti. Benzer uygulamalarla karşılaştıklarını hatırlatarak 2015 ve 2021 yıllarında Sincan’daki binalarının aynı gerekçeyle mühürlendiğini ve sonrasında yeniden açıldığını aktardı. Ayrıca 2024 yılında açılan bir kapatma davasını mahkeme kararıyla kazandıklarını ifade eden dernek temsilcileri, yargı süreciyle kapatılamayan derneğin şimdi idari işlemlerle faaliyetlerinin engellenmeye çalışıldığını iddia etti.

Protesto Girişimi

Karara tepki gösteren yüzlerce Furkan Hareketi mensubu, 21 Temmuz’da Ulus Meydanı’nda toplanarak basın açıklaması yapma girişiminde bulundu. Ancak polis müdahalesiyle karşılaştı. Sosyal medyada, bu müdahalenin orantısız olduğu ve gözaltıların yaşandığı iddia edildi.

Bu sabah Ulus’taki merkez binanın mühürleme işlemi için görevliler harekete geçti. Dernek mensuplarının direnişiyle karşılaşılması üzerine gerginlik yaşandı. Bazı kaynaklar, direniş sırasında güvenlik güçlerine saldırı olduğu iddiasını paylaştı ancak dernek bunu yalanlayarak polisin sert müdahalede bulunduğunu savundu.