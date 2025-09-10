09 Eylül 2025 tarihinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, “Tehlikeli Şerit Değiştirme” paylaşımına konu araç sürücüsüne 4 bin 153 TL, “OSB’de tehlikeli yolculuk” paylaşımına konu araç sürücüsüne 10 bin 535 TL ve “Zümrüt Mahallesi’nde gece saatlerinde yüksek sesli müzikle çevreye rahatsızlık verme” paylaşımına konu araç sürücüsüne ise 1.986 TL ceza kesildi.

Emniyet yetkilileri, halkın huzurunu bozan, trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücülerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Ayrıca ihbarda bulunan vatandaşlara da teşekkür edildi.